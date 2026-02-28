Kultur

Radiohead fordern ICE auf, Video mit ihrem Song zu entfernen

Der Song "Let Down" sei ohne Erlaubnis der Band verwendet worden. "Man kann ihn sich nicht einfach so aneignen", so Radiohead.
28.02.2026, 13:56

Radiohead-Sänger Thom Yorke auf der Bühne beim Montreux Jazz Festival

Die britische Rockband Radiohead hat am Freitag die Entfernung eines Werbevideos der wegen ihrer Methoden scharf kritisierten US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE gefordert, in dem eine Version von Radioheads Song "Let Down" verwendet wurde. Radiohead erklärten, der Song sei ohne die Erlaubnis der Band verwendet worden.

"Wir fordern, dass die Amateure, die den Social-Media-Account von ICE betreuen, das Video entfernen. Das ist nicht lustig, dieser Song bedeutet uns und vielen anderen sehr viel, und man kann ihn sich nicht einfach so aneignen", sagten Radiohead in einer Stellungnahme gegenüber den Medien.

Die Songversion dient als Soundtrack zu einem kürzlich veröffentlichten Video, das Gewaltopfer zeigt, die ICE illegal in den USA lebenden Einwanderern zuschreibt.

kurier.at, Agenturen  | 

