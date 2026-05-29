"Quadra 16" bei den Festwochen: Über das Leid einer Mutter

Silvia Kargl Mut beweist die brasilianische Schauspielerin Cris Moreira bei ihrem Österreich-Debüt im Rahmen der Wiener Festwochen im Theater Nestroyhof Hamakom. In „Quadra 16“ bringt sie ihre persönlichen Erlebnisse, Erfahrungen und vor allem ihr Leid nach dem Tod ihres zwei Tage nach der Geburt verstorbenen Sohnes Francisco auf die Bühne.

Kindergrab „Quadra 16“ bezeichnet jenen Teil des „Friedhofs der Sehnsucht“ in Belo Horizonte, in dem Kinder bestattet werden. Die Performance geht über reines Dokumentartheater hinaus und berührt durch Authentizität. Moreira schwankt in ihren Erinnerungen an die Zwillingsschwangerschaft zwischen der Freude über den überlebenden Sohn João und dem Schicksal von dessen Bruder. Sie thematisiert auch die Leere nach dem Tod und die hilflosen Reaktionen der Gesellschaft.