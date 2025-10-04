"Wicked" in Baden: Hexen und ein Fake-Zauberer

Ein Glücksfall für die heimische Musical-Szene in mehrfacher Hinsicht: Nach dem Mega-Erfolg von „Chess“ ist dem neuen künstlerischen Leiter der Bühne Baden Andreas Gergen mit der österreichischen Erstaufführung „Wicked“ erneut ein großer Wurf gelungen.

Die Show von Stephen Schwartz (Musik und Liedtexte) und Winnie Holzman (Buch) über die Magie zwischen Gut und Böse rund um die grüne Hexe Elphaba ist als Vorgeschichte des Klassikers „Der Zauberer von Oz“ seit 2003 internationaler Publikumsmagnet vor allem am Broadway in New York und im Londoner West End.

Die Premiere am Freitag im Kurstädtchen macht rasch deutlich: Da ist vielen vieles eingefallen. Da haben viele vieles richtig gemacht.

Da hat man vor allem keine bestehende Produktion als Abziehbild importiert, sondern die Rechte für eine eigene Inszenierung mit eigenem Konzept bekommen und sich dem Risiko einer neuen Kreation ausgesetzt.

Das Ergebnis erfüllt bei der mit Intrigen gewürzten Geschichte über Freundschaft und Verrat in Andreas Gergens Regie und visuell (Bühnenbild: Momme Hinrichs; Kostüme: Claudio Pohle), was sich Musical-Fans erwarten.