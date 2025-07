Verlorene Gestalten in "Chess": Der Kalte Krieg auf dem Schachbrett

Andreas Gergen, der designierte Leiter der Bühne Baden, setzte es im Stadttheater in Szene. Momme Hinrichs hat ihm dafür eine eindrucksvolle Drehbühne geschaffen. Dezente Videoprojektionen zeigen, wo sich die Handlung gerade abspielt, die Vorgeschichte in Budapest 1956 und Wettkämpfe in Meran und in Bangkok. Die Story garniert Weltpolitik mit einer Dreiecksgeschichte.

Der Amerikaner Frederick Trumper wird von Anatoly Sergievsky herausgefordert und gibt auf. Seine Partnerin und Managerin, Florence Vassy, verliebt sich während des Wettkampfs in seinen russischen Gegner und nimmt ihn nach dem Kampf in den Westen mit. In Bangkok tritt Sergievsky gegen einen Russen an, siegt und kehrt zu seiner Familie in die UdSSR zurück.

Rice zeigt verlorene, getriebene Gestalten. Das exzellente Ensemble lässt mit Ausdruck spüren, was diese Figuren bewegt. Aber eben nur spüren. Denn gesungen wird auf Deutsch. Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn man die Texte verstehen könnte oder Übertitel hätte.