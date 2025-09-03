Probenbesuch bei "Maria Theresia – Das Musical" im Ronacher

Noch knapp ein Monat bis zur Welturaufführung von „Maria Theresia – Das Musical“ – und die Vorfreude ist spürbar. Die Vereinigten Bühnen Wien haben wenige Wochen vor der Premiere ins Ronacher geladen, wo derzeit mit Hochdruck an der neuen Musicalproduktion gearbeitet wird. In einer atmosphärischen Mischung aus konzentrierter Bühnenarbeit und kreativer Energie präsentierten Darsteller:innen und das Kreativteam erste musikalische Ausschnitte. Wir durften hautnah miterleben, wie Geschichte zum Leben erweckt wird – mit starken Stimmen, eindrucksvollen Szenen und viel Herzblut. Im Anschluss gabs die Gelegenheit, mit den Hauptdarsteller:innen und den kreativen Köpfen hinter der Produktion zu sprechen. Die Musik, die Kostüme, die Geschichte – alles verspricht ein großes Theatererlebnis. Am 10. Oktober feiert das Musical seine Weltpremiere. Und nach diesem Probenbesuch ist klar: Das Publikum darf sich auf ein mitreißendes, opulentes und emotionales Stück freuen, das Maria Theresia in einem neuen Licht zeigt.