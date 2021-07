Prado-Museum steckt tief in roten Zahlen

Für die Krankheiten in der Habsburgerfamilie war nicht zuletzt deren Heiratspolitik verantwortlich, die eigentlich ihre Macht sichern sollte. Doch die gesundheitlich bedenklichen Ehen zwischen nahen Verwandten - Margarita Teresa etwa war Nichte und Cousine Leopolds. I., - trug zum Untergang der spanischen Linie bei. Diese starb mit dem kränklichen Karl II. im Jahr 1700 aus. Karls Porträt von Juan Carreno im KHM zeigt einen melancholisch blickenden, blassen Mann mit stark vorstehendem Unterkiefer. Auch die berühmte Margarita Teresa wirkt selbst in den Jugendporträts in ihren prächtigen Kleidern nicht wirklich gesund. Sie litt an einer Schilddrüsenerkrankung.

Mit seinen Gemälden vom spanischen Hof hat Velazquez jedenfalls der Nachwelt eine einzigartige Dokumentation hinterlassen. Auch Wien soll nächstes Jahr in den Genuss einer Ausstellung des genialen Malers kommen. Das Kunsthistorische Museum Wien zeigt von 28. Oktober 2014 bis 15. Februar 2015 die erste Einzelausstellung zu Ehren dieses Künstlers im Dienst der "Casa de Austria“. Dabei gehe es vor allem darum, seine vielseitige und außerordentliche Gestaltungskraft umfassend darzustellen und neben den Porträts auch Beispiele seiner mythologischen und religiösen Werke sowie Stillleben, Landschaften und Tierstudien zu präsentieren, teilte das KHM auf seiner Homepage mit.