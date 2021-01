Polizei findet gestohlenen "Salvator Mundi" in Neapel

Wo sich der Leonardo da Vinci zugeschriebene "Salvator Mundi", das teuerste und wohl auch umstrittenste Gemälde der Welt, befindet, ist weiterhin unklar: Seit das Bild 2017 um 450 Millionen US-$ versteigert wurde, rätselt die Fachwelt über den Aufenthaltsort und den tatsächlichen Besitzer. Gefunden wurde nun aber eine Kopie desselben Motivs, das dem Museum der Basilika San Domenico Maggiore in Neapel gehört: Wie das Art Newspaper unter Berufung auf italienische Nachrichtenagenturen und eine Meldung des Museums berichtet, wurde das Bild bei der Durchsuchung einer Wohnung in rund sieben Kilometer Entfernung des Museums sicher gestellt. Der Eigentümer der Wohnung, ein 36-jähriger Mann, wurde festgenommen.