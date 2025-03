Pionierposten der Medienkompetenz: Foto Arsenal Wien eröffnet

Doch wenn man Wiens neue Institution für Fotografie und alles, was damit zu tun hat, erst einmal gefunden hat, ist der erste Eindruck durchaus positiv: In den ehemaligen Garagen des Bundestheater-Fuhrparks inmitten des weitläufigen Arsenal-Geländes ist um 3 Millionen Euro Baukosten ein urbaner Kulturort entstanden. Mit breitem Vordach und einer Innenhof-Situation, die sich durch die Nähe der angrenzenden Gebäude von Burgtheater-Probebühne und Filmmuseums-Archiv ergibt, ist Aufenthaltsqualität gegeben (ein angemessenes Gastro-Angebot muss allerdings noch kommen.)

„Wir wollen hier mit Kindern und Jugendlichen an Medienkompetenz arbeiten“, sagt Hoffmann, der am Freitag u. a. die hauseigene Bibliothek, die professionell ausgestattete Dunkelkammer und ein digitales Angebot präsentierte, das zwischen „realen“ und KI-generierten Fotos unterscheiden lässt (die meist erwachsenen Anwesenden scheiterten bei der Differenzierung kläglich).

Die Frage, was ein medial verbreitetes Bild eigentlich ist und wie es in die Welt und in die Köpfe gelangt, leitet auch die beiden Eröffnungsausstellungen, die in den beiden – mit knapp 700m2 nicht übermäßig üppig bemessenen – Ausstellungsräumen zu sehen sind.

Die Ausstellungen nehmen die mediale Bildwelt aus einer historischen und einer zeitgenössischen Perspektive gleichsam in die Zange: Der junge Künstler Simon Lehner zeigt Objekte, die nur auf den ersten Blick als „Bilder“ gelten können, tatsächlich aber dreidimensionale Relief-Objekte sind. Bei ihrer Herstellung spielen ein Roboter und eine umfassende Bilddatenbank eine Rolle, allerlei Bildfehler und Unregelmäßigkeiten werden erkennbar, das Technische schiebt sich vor die Abbildfunktion.