Festspielhaus St. Pölten: Bewegendes Rendezvous mit einem Tanztheater-Klassiker

Die deutsche Choreografin Pina Bausch (1940–2009) hat mit ihren radikal persönlichen Tanztheaterstücken enormen Einfluss auf (nicht nur) das deutsche Theater ausgeübt. Drei Bausch-Klassiker waren in den vergangenen Monaten auf österreichischen Bühnen zu sehen: Auf "Café Müller" (1978) und "Nelken" (1982) bei Impulstanz im Sommer folgte am Samstag im Festspielhaus St. Pölten "Kontakthof – Echoes of ’78" – eine sehr spezielle Version von "Kontakthof" aus dem Jahr 1978.

Die australische Tänzerin und Choreografin Meryl Tankard hat das Stück im Vorjahr neu einstudiert – mit neun Tänzerinnen und Tänzern, die schon 46 Jahre vorher dabei waren (darunter sie selbst). "Kontakthof" spielt in einem holzvertäfelten Tanzsaal, aus den Lautsprechern kommen Schlager aus den 20er-Jahren ("Du bist nicht die Erste, du musst schon verzeih’n ..."). Bausch zeige das Deutschland der Nachkriegszeit als "permanente Tanzstunde", schrieb Hellmuth Karasek im Spiegel.

Parallel zur Bühnenaktion werden schwarz-weiße Filmaufnahmen aus der Originalversion gezeigt; die zwischen 70 und 80 Jahre alten Männer und Frauen auf der Bühne spielen also sozusagen mit ihren jüngeren Ichs – und mit denen, die nicht mehr dabei sein können oder wollen.

Wenn die Filmbilder über die Szene gelegt werden, wird deutlich, wie sich die Körper und die Bewegungen (der Hüftschwung!) verändert haben – und wo es Lücken gibt, weil die eine oder der andere nicht mehr da sind (von 20 Tänzerinnen und Tänzern sind sechs verstorben).