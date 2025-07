„Frau Bausch wollte das so haben“: Der Klassiker "Nelken" bei ImPulsTanz

Schön ist die Welt

Am 27. Juli wäre Pina Bausch 85 Jahre alt geworden. „Nelken“ beweist in der geglückten Einstudierung von Silvia Farias Heredia und Eddie Martinez, beide tanzten noch unter Bausch, welche Aktualität das zweistündige Stück heute noch besitzt. „Schön ist die Welt“ singt Richard Tauber, vom Tonband erklingt Franz Lehárs Lied auf der Bühne, die in diesen Momenten noch ein idyllisches, unberührtes Nelkenfeld zeigt.

Am Ende werden die meisten Nelken malträtiert und zertreten am Boden liegen, von Menschen in Auseinandersetzungen um Macht und Ringen um Liebe und gesellschaftliche Anerkennung zerstört. Wobei Hoffnung bleibt, wenn einzelne Blumen weiterhin aufrecht stehen und die Tänzerinnen und Tänzer durch ihre gemeinsamen Wurzeln im Tanz zueinanderfinden.