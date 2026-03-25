Alexander Skarsgård im schwulen Biker-Club: „Pillion“

Colin ist schwul, schüchtern und lässt sich gerne herumkommandieren. Als er in einem Biker-Pub auf Ray trifft, zeigt ihm dieser mit Sätzen wie „Leck mir die Stiefel“ sehr schnell, wie der Hase läuft.

Ray ist ein Bild von einem Mann – groß, blond, muskulös und sexy. Alexander Skarsgård, schwedischer Star-Schauspieler und Ex-Model, bringt in seiner Rolle als Ray alle Augen zum Leuchten. Er überragt den netten, aber nicht unbedingt attraktiven Colin (hingebungsvoll gespielt von Harry Melling, bekannt als fieser Muggel-Cousin Dudley Dursley aus der „Harry Potter“-Reihe) um Haupteslänge.

Wie er sich so einen gut aussehenden Mann aufreißen konnte, will eine erstaunte Bekannte von ihm wissen. Colin weiß die Antwort sofort: „Er sagt, ich habe ein Talent zur Hingabe.“