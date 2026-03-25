Alexander Skarsgård im schwulen Biker-Club: „Pillion“
Colin ist schwul, schüchtern und lässt sich gerne herumkommandieren. Als er in einem Biker-Pub auf Ray trifft, zeigt ihm dieser mit Sätzen wie „Leck mir die Stiefel“ sehr schnell, wie der Hase läuft.
Ray ist ein Bild von einem Mann – groß, blond, muskulös und sexy. Alexander Skarsgård, schwedischer Star-Schauspieler und Ex-Model, bringt in seiner Rolle als Ray alle Augen zum Leuchten. Er überragt den netten, aber nicht unbedingt attraktiven Colin (hingebungsvoll gespielt von Harry Melling, bekannt als fieser Muggel-Cousin Dudley Dursley aus der „Harry Potter“-Reihe) um Haupteslänge.
Wie er sich so einen gut aussehenden Mann aufreißen konnte, will eine erstaunte Bekannte von ihm wissen. Colin weiß die Antwort sofort: „Er sagt, ich habe ein Talent zur Hingabe.“
Und tatsächlich. Kurze Zeit später hat er seine Haare abrasiert, trägt eine Kette mit Schloss um den Hals und schläft – wie ein Haustier – vor Rays Bett auf dem Teppich. Er lässt sich die Einkaufsliste diktieren, kocht und putzt, nimmt an Rays Biker-Trips teil und ist beim Sex unterwürfig. „Wir haben keine Beziehung, wir haben eine Abmachung“, erklärt er auf Nachfrage.
Auf dem Beifahrersitz
„Pillion“, das englische Wort für Beifahrersitz, ist das Regiedebüt von Harry Lighton und dringt mit Fingerspitzengefühl in das komplexe Feld von BDSM-Beziehungen zwischen „Dom“ und „Sub“, zwischen Ray und Colin, ein. In einem unwiderstehlichen Mix aus Melancholie und Komik nähert sich der Regisseur den sadomasochistischen Spielarten der schwulen Biker-Community, filmt Sex – auch in der Gruppe! – hemmungslos und unverblümt, aber ohne jeglichen Voyeurismus.
Colin befindet sich eindeutig auf dem Beifahrersitz – nicht nur bei seinen nächtlichen Bikertouren mit Ray, sondern auch im echten Leben. Als Dauergast lange Zeit noch wohnhaft zu Hause, verhält er sich gegenüber seinen zwar verständnisvollen, aber kleinbürgerlichen Eltern allzu devot und findet auch sonst keine aufrechte Gangart. Erst im Windschatten von Ray konfrontiert er sich mit dem eigenen Begehren, lotet seine Lust auf Reglement und Unterwerfung aus, findet aber auch die selbstbestimmten Grenzen: „Ein freier Tag pro Woche – das ist nicht verhandelbar.“
INFO: GB/IRL 2025. 106 Min. Von Harry Lighton. Mit Harry Melling, Alexander Skarsgård.
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