Echter Picasso für 100 Euro: Pariser gewinnt Gemälde bei Verlosung

Ein echter Picasso für 100 Euro: Dieses Schnäppchen ist Ari Hodora gelungen, der am Dienstag bei einer Verlosung für einen guten Zweck ein Gemälde des spanischen Malers Pablo Picasso im Wert von mehr als einer Million Euro gewonnen hat. Sein Los habe er am Wochenende gekauft, berichtete der 58-jährige Ingenieur am Telefon.

Der Erlös der Veranstaltung, die das Auktionshaus Christie's organisiert hat, soll der Alzheimer-Forschung zugutekommen.