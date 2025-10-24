Picasso-Porträt von Dora Maar für 32 Millionen Euro versteigert

In Paris ist ein Porträt der Fotografin und Malerin Dora Maar, gemalt von Pablo Picasso, für 32 Millionen Euro verkauft worden. Das farbenfrohe Gemälde mit dem Titel "Büste einer Frau mit Blumenhut" zeigt die Künstlerin und langjährige Lebensgefährtin Picassos und wurde am Freitag im Hotel Drouot in der französischen Hauptstadt versteigert. Nach Angaben des Auktionshauses wurde das Bild "an einen ausländischen Käufer im Saal" verkauft.