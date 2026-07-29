Pedro Almodóvars Alter-Ego ist eine Frau mit Schreibblockade: „Bitteres Fest“

Von Gabriele Flossmann Es heißt, je älter man wird, desto kleiner wird der Kreis der Menschen, die man ertragen kann. Dieses Schopenhauer-Zitat scheint der spanische Kultregisseur Pedro Almodóvar zum Motto seines Spätwerks gewählt zu haben. Es dreht sich folgerichtig schon seit einigen Filmen im kleinstmöglichen Kreis: Rund um ihn selbst. Schon in „Dolor y gloria“ („Leid und Herrlichkeit“, 2019) ließ er einen von Antonio Banderas gespielten Regisseur über Sinn und Unsinn der eigenen Karriere sinnieren. Und mit „Madres paralelas“ („Parallele Mütter“, 2021) und „The Room Next Door“ (2024) folgten zwei Filme, die sich mit Geschichtsbewusstsein und Tod auseinandersetzten.

In seinem neusten Wurf kehrt der inzwischen 76-Jährige wieder zur Figur des alternden Künstlers zurück und fragt: Woher kommt Kunst überhaupt? Almodóvars Alter-Ego ist eine Frau – die Drehbuchautorin und Werbefilmerin Elsa. Sie wird von den Erinnerungen an den Tod ihrer Mutter verfolgt. Um die damit einhergehende Schreibblockade zu überwinden, beschließt sie, ohne ihren Freund Bonifacio nach Lanzarote zu reisen, um sich – allein und auf sich selbst gestellt – wiederzufinden. Es besteht die Versuchung, dieses von alten weißen Männern dominierte Genre als egozentrische Nabelschau abzutun und Almodóvar zu verdächtigen, er hätte in seinem neuesten Film die eigene Ideenlosigkeit zu einem Verlegenheitsprojekt verarbeitet.