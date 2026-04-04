Ein szenisch statischer, musikalisch intensiver „Parsifal“ in Erl

Von Helmut Christian Mayer Ausgesprochen klangschön und sehr breit ertönt das Vorspiel aus dem Graben. Auch sonst wählt Asher Fisch am Pult des Orchesters der Tiroler Festspiele bei Richard Wagners "Parsifal" den ganzen Abend eher langsame Tempi. Trotzdem überwiegen bei dieser Wiederaufnahme des Bühnenweihfestspiels bei den Tiroler Festspielen in Erl im ausverkauften Festspielhaus, das passend zur Passionszeit wie im Vorjahr wieder zu Ostern aufgeführt wird, abgesehen von kleineren Unstimmigkeiten, meist nuancenreiche und spannende Momente sowie große Sängerfreundlichkeit.

Jamez McCrakle als Parsifal Diese sind deshalb alle gut hörbar und singen auf hohem Niveau: Allen voran singt der über viele Jahre schon in der obersten Liga der Wagner-Sänger etablierte René Pape einen exzellenten Gurnemanz. Man hört den Ausnahmesänger, der die lange Partie mühelos durchsteht, warmstimmig, reich schattiert und ungemein wortdeutlich. Anstelle des Intendanten der Festspiele Jonas Kaufmann, der im Vorjahr und nächstes Jahr wieder die Titelfigur geben wird, debütiert diese Ostern Jamez McCrakle in dieser Rolle. Der US-Amerikaner singt einen baritonal klingenden und sehr höhensicheren Parsifal, sollte aber an seiner Textverständlichkeit noch arbeiten. Ricarda Merbeth, fast schon eine Veteranin im Wagner Fach, gestaltet eine energiegeladene, expressive, nicht ganz vibratofreie Kundry. Michael Nagy ist ein intensiv leidender, kraftvoller Amfortas, Autun Iversen eine Wucht an Dämonie als Klingsor. Der kurzfristig eingesprungene Falk Struckmann singt einen mächtigen Titurel. Auch die vielen kleineren Partien, insbesondere die Blumenmädchen und der hauseigene Chor sind klangschön zu hören.