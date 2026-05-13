"Palästina 36": Über die Wurzeln des Nahostkonflikts

In den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts war der Nahe Osten noch fest in der Hand der Kolonialmächte. Die Briten hatten im Mandatsgebiet Palästina das Sagen – die palästinensische Bevölkerung war in der Überzahl, aber die Zahl der Juden (die vor den Nationalsozialisten flohen) nahm stetig zu. Der rasche Anstieg der jüdischen Bevölkerung verschärfte die Landfrage: Gültige Besitzverträge für Land gab es oft nicht – sie stammten noch aus osmanischer Zeit, als nichts schriftlich festgehalten wurde.

In diesem brisanten Umfeld verortet die in Betlehem geborene Regisseurin Annemarie Jacir ihr emotionales Historiendrama, das immer wieder versucht, Parallelen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart zu ziehen. Eigentlich hatten die Briten in der Balfour-Deklaration von 1917 zugesagt, dass sie sich für die Errichtung einer „nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina“ einsetzen würden, aber auch zugesichert, dass dies nicht auf Kosten der nicht-jüdischen Bevölkerung in der Region geschehen sollte. Wie man nun weiß, kam es anders.