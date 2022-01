"Ozark"-Finale in zwei Teilen

Die Byrdes sind keine normale Familie (mehr). Denn Marty Byrde (Jason Bateman), seine Frau Wendy (Laura Linney) und die beiden Kinder sind (nicht ganz freiwillig) aus der bürgerlichen Großstadt-Existenz ausgebrochen, um in der tiefsten US-Provinz, den Ozarks, ein kriminelles Business aufzuziehen. Natürlich mit allem, was dazu gehört: Geld waschen, Drogen verkaufen, Beamte schmieren und Menschen, die nicht hören wollen, bedrohen oder gleich spurlos in der Sumpflandschaft verschwinden lassen. Die Geschäfte der Byrdes laufen mal besser, mal schlechter – es ist von der Stimmungslage des launischen mexikanischen Drogenkartells sowie familieninternen Spannungen abhängig. Dieses emotionale Rauf und Runter, dieser blutige Zick-Zack-Kurs der Handlung wird mit fesselnden, brutalen und beklemmenden Bildern erzählt. Für die Byrdes ging das in den ersten drei Staffeln noch ohne gröbere Verluste aus – zuletzt schien sogar die Freiheit vom Kartell in Reichweite gerückt zu sein. Mal sehen, ob sich die Byrdes am Ende noch die Butter vom Brot nehmen lassen.



"Ozark": Die vierte Staffel erscheint in zwei Teilen mit je sieben Folgen. Der erste Teil ist ab heute auf Netflix verfügbar.