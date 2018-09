"Ozark": Es rollen die Dollar – und Köpfe

Das mordlüsterne Treiben eines mexikanischen Drogenkartells, dazu noch ein Familienvater, der immer weiter in die sogenannte „Rue de la Gack“ abgleitet – das kommt einem irgendwie bekannt vor. Stimmt, es klingt nach dem HBO-Erfolgsformat „ Breaking Bad“ – aber mit einem atmosphärischen Unterschied: Die beiden Ideengeber, Bill Dubuque und Mark Williams, haben ihre Geschichte in einer trostlose Seenlandschaft angesiedelt. Während sich Walter White in „Breaking Bad“ mit schwarzem Humor durch die Wüste von New Mexico lügt, geht bei „Ozark“ nie die Sonne auf.

Mit der soeben veröffentlichten zweiten Staffel grenzt sich die erstklassig besetzte Serie dann auch klarer von seinem Vorbild ab. Die Geschichte geht in die Tiefe und die Geschäfte der Familie Byrde eskalieren immer weiter. Von wegen gesittetes Bürgertum und heiles Landleben.

Info: Auf Netflix stehen ab sofort die ersten beiden Staffeln von „Ozark“ mit insgesamt 20 Folgen zum Abruf bereit.