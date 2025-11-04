Österreichs unbekannte Hollywoodlegende: Otto Nemenz ist tot

Seine Kameras hat er an John Frankenheimer, Martin Scorsese und James Cameron verliehen. Tom Hanks hat ihm einen Award für "Terminator 2" überreicht. Der in Judenburg geborene Otto Nemenz hat es von der HTL Mödling nach Hollywood geschafft und das moderne Kino mitgeprägt: von seinen Anfängen als Objektivtechniker bis hin zu seiner eigenen Kameraverleihfirma. Am 1. November verstarb "die wilde Rübe" im Alter von 83 Jahren im Kreise seiner Familie auf Maui. Geboren 1941 im steirischen Judenburg als Sohn eines Österreichers und einer Griechin, wuchs Otto Nemenz zwischen Wien und Istanbul auf. "Wie eine wilde Rübe", hat er einmal in einem Interview gesagt. In Hollywood avancierte er in den 1980er-Jahren zum Mann mit den besten Kameras. Über vier Jahrzehnte lang entwickelte er wegweisende Kameras und Objektive.

Von Mödling in die Hollywood Hills Nach dem Besuch der HTL Mödling, wo er Feinmechanik und Optik studierte, arbeitete Nemenz kurzzeitig beim ORF. Als man ihm jedoch nahelegte, einer Partei beizutreten, um seine Karriere voranzutreiben, lehnte er ab und wanderte im Alter von 23 Jahren nach Los Angeles aus. "Das war mit ein Grund, warum ich nach Amerika gekommen bin. Ich wollte nicht parteipolitisch tätig sein", so der Austro-Amerikaner in einem Interview. In Hollywood angekommen, arbeitete er als Kameratechniker bei der Firma Panavision, die im Jahr 1966 den Formel-1-Film "Grand Prix" von Regisseur John Frankenheimer ausstattete, Nemenz' erster Film, der eine lebenslange Passion für Film und Kameratechnik entfachte. Gemeinsam mit dem Pionier der Kamerahalterungen, John M. Stephens, spezialisierte sich Nemenz auf den Bau von Spezialobjektiven für Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit Rennwagen, Flugzeugen, Skirennen und Schnellbooten.

Mit "Terminator 2" in den Hollywoodolymp Nachdem Nemenz jahrelang zuerst als Kameratechniker und -assistent, schließlich als Kameramann gearbeitet hatte, begann er 1979 Filme, Serien und Musikvideos mit seinem Equipment auszurüsten. 1979 gründete er im Alter von 38 Jahren die Otto Nemenz International, Inc., ein Unternehmen, das sich auf die Vermietung und Wartung von Film- und Digitalkameras, Objektiven und Zubehör spezialisierte. Mit nur zwei Mitarbeitern, darunter Alex Wengert (der später Geschäftsführer wurde) und seiner zweiten Frau Monika, einer ehemaligen Hubschrauberpilotin aus Vorarlberg, baute Nemenz ein Riesenunternehmen auf, das Filme wie "No Country for Old Men", "A Beautiful Mind" und "Fast & Furious 8" ausstattete.