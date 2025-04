Aber nicht nur in Wien muss man sich an neue Gesichter gewöhnen, anderswo ist das sogar schon früher der Fall:

München : Ein Jubiläum nutzen Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl als Batic und Leitmayr, um ihren Abschied zu zelebrieren: die 100. Folge. Das wird im Jahr 2026 passieren. 35 Jahre haben es die beiden miteinander ausgehalten, auch wenn es nicht immer nur harmonisch zwischen ihnen lief. Nach Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) in Ludwigshafen sind der Bayer und der Kroate noch das am zweitlängsten dienende Team. Die Nachfolge ist schon erkoren: Zum einen wird der schon zuletzt mit ermittelnde Kalli (Ferdinand Hofer) Kommissar, zum anderen wird Nikola Buvak als Carlo Ljubek hinzustoßen - erneut ein kroatischstämmiger Kollege.

Franken : Ein explosives Ende blieb Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) in Nürnberg erspart. Sie ging ganz ohne große Aufregung in Pension. Fabian Hinrichs macht erstmal ohne Begleitermittler weiter. Zumindest hat der Bayrische Rundfunk bis dato keine Kollegin oder Kollegen präsentiert.

Berlin: An Corinna Harfouch an der Seite von Robert Karow (Mark Waschke) sollte man sich nicht zu sehr gewöhnen. Sie hat von Anfang an nur einen Vertrag über sechs Episoden unterschrieben, immerhin ist die Schauspielerin schon 70 Jahre alt. Zwei Folgen sind noch über, dann wird wohl auch Berlin ein neues Team bekommen.

Es ist anzunehmen, dass noch einige andere Teams in Kürze wie das österreichische in Pension geschickt werden. Im entsprechenden Alter befinden sich etwa die Ermittler von Köln und Stuttgart. Auch Ulrike Folkerts weiß, dass sie als Lena Odenthal in Ludwigshafen ein Ablaufdatum hat. Vor einem Jahr stellte sie bereits fest, dass „gerade etwas tabula rasa beim ,Tatort' gemacht wird.“ Die Schauspielerin betont dabei die Bestrebungen der Öffentlich-Rechtlichen Sender, jünger und diverser zu werden. „Offensichtlich müssen die Alten das Feld räumen." Selbst gab sie sich noch bis zu ihrem eigenen Rentenalter. Das erreicht sie in drei Jahren.