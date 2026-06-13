Ziemliche Reizüberflutung rund um einen stillen Zecher

Mit abgeschlossenen Handlungen sind die fantastischen Geschichten von Jacques Offenbachs „Les Contes d’Hoffmann“. Deshalb wurde 2023 vom Grazer Opernhaus die Idee geboren, den Szenenreigen vier Regieteams zu übertragen. Luxuriös, aber durchaus nachvollziehbar. Jetzt wurde diese Produktion wieder aufgenommen.

Im Olympia-Akt zeigt das Kollektiv „1927“ einen Mix aus Live-Aktionen und animierten Filmprojektionen, mit surrealer Opulenz, was jedoch eine ziemliche Reizüberflutung bewirkt. In düsterer Atmosphäre auf einem Eisengerüst wird der „Antonia-Akt“ von Neville Tranter in Szene gesetzt, wobei meist hässliche Klappmaulpuppen mit den Sängern agieren.

Im „Giulietta-Akt“ von Nanine Linnings kommt Venedig nicht vor. Fast leer geräumt, in dunklen Lichtstimmungen wird er von starker Bewegungschoreografie dominiert, mit welcher auf einer sich ständig, zu geräuschvoll drehenden Bühne eine Horrorstory erzählt wird.

Am wirkungsvollsten sind Prolog und Epilog von Tobias Ribitzki inszeniert. Hoffmann wird zu Beginn als stiller Zecher gezeigt, der in völliger Finsternis am Schreibtisch ein Kerzenlicht anzündet. Am Ende ist er wieder einsam dort und bläst das Licht aus. Insgesamt ein nur teilweise gelungener Wurf.