Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das Opernhaus Zürich ist in einer Kritikerumfrage zum Opernhaus des Jahres ernannt worden. Das habe eine Befragung von 39 Kritikerinnen und Kritikern ergeben, teilte das Fachmagazin Opernwelt mit. Das Haus wurde zuletzt von Andreas Homoki geleitet. Mit der neuen Saison übernimmt Matthias Schulz, der frühere Intendant der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Sänger des Jahres mit Österreich-Bezug "Den Platz an der Sonne erwirbt sich die Zürcher Oper mit einem dramaturgisch plausiblen, innovativen und abwechslungsreichen Spielplan sowie einigen eindrücklichen Regiehandschriften", schreibt das Magazin. Im vergangenen Jahr hatte die Oper Frankfurt zum achten Mal den Titel geholt.

Zur Sängerin des Jahres sei Eleonora Buratto gewählt worden für ihre "Madama Butterfly" im Festspielhaus Baden-Baden, hieß es in der Mitteilung. Sänger des Jahres ist nach Meinung der Kritikerinnen und Kritiker Bogdan Volkov. Geehrt wird er "für seine Energieleistung" in "Der Idiot" bei den Salzburger Festspielen 2024. Die Inszenierung erhält auch den Titel Aufführung des Jahres. Kirill Petrenko: Zum achten Mal Dirigent des Jahres Der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, ist in der Umfrage zum achten Mal zum Dirigenten des Jahres gewählt worden. Die Ehrung zum Regisseur des Jahres geht an Tobias Kratzer, "insbesondere für seine Lesart von Wagners 'Rheingold' an der Bayerischen Staatsoper". Kratzer ist neuer Intendant der Hamburgischen Staatsoper.