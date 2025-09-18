Salzburger Festspiele bei den Musiktheaterpreisen ausgezeichnet

Von Susanne Zobl

Die Clowns konnten am Mittwoch pausieren. Denn im Zirkuszelt Roncalli, das derzeit der Produktion „Cagliostro“ als Bühne dient, wurden die 13. Österreichischen Musiktheaterpreise verliehen. Zum zweiten Mal in Folge siegten die Salzburger Festspiele in zentralen Kategorien. „Der Idiot“ von Mieczysław Weinberg (Regie: Krzysztof Warlikowski. Dirigat: Mirga Gražinytė-Tyla) wurde zur besten Opernproduktion gekürt. Titeldarsteller Bogdan Volkov war als bester Sänger nominiert.

Intendant Markus Hinterhäuser nahm den Preis entgegen und erinnerte an den Komponisten, der als polnischer Jude, der aus seiner Heimat vor den Nazis in den Stalinismus emigrierte, „paradigmatisch für die Katastrophen des 20. Jahrhunderts“ stand. Von der Botschaft des Stücks, nämlich Empathie, leitete Hinterhäuser zur Gegenwart über. Dabei gab er zu bedenken, wie es möglich sein könne, dass ein Orchester aus München und sein israelischer Dirigent Lahav Shani von einem Festival ausgeladen werden. Er nahm zudem den Preis für Lisette Oropesa (beste weibliche Hauptrolle) für ihre Ophelia in Ambroise Thomas’ „Hamlet“ entgegen.