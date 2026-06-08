"Hoffmanns Erzählungen" an der Volksoper: Maßregelungen eines Dichters

Jacques Offenbach setzte E.T.A. Hoffmann, dem Meister der schwarzen Romantik, dessen Geburtstag sich im Jänner zum 250. Mal jährte, ein musikalisches Monument. Seine Opernvertonung von Jules Barbiers und Michel Carrés Stück „Hoffmanns Erzählungen“ lässt das Bangen vor dem Unheimlichen, das E.T.A. Hoffmanns Geschichten zugrunde liegt, zur überwältigenden Musik werden. Doch davon ist in dieser Produktion an der Volksoper kaum etwas zu spüren. Direktorin Lotte de Beer deutet die Geschichte des Dichters Hoffmann zu einer feministischen Analyse über männlichen Narzissmus um. Das hat bereits Marie Clément 2024 bei den Salzburger Festspielen versucht und ist daran gescheitert. Ähnlich geht Lotte de Beer vor.

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Erklärt Eine Muse maßregelt einen Schriftsteller wegen seines Frauenbilds. Dafür hat Dramaturg Peter te Nuyl neue Sprechtexte gefertigt. Die Szenen werden immer wieder unterbrochen, die Ausführungen der Muse wirken wie schulmeisterliche Erklärungen für Teenager, wie ein Mann Frauen zu sehen hat. Das nimmt den Hoffmann’schen fantastischen Erzählungen jeden Zauber. Dabei beginnt es szenisch ganz klassisch. Hoffmann wartet in Luthers Schenke auf Stella, eine Opernsängerin, die er aktuell verehrt. Bis sie kommt, unterhält er die Gäste mit seinen Geschichten. Wie bei Clément in Salzburg wirft ihm die Muse seinen „phantasmagorischen Realismus“ vor. Ihre Fragen, etwa warum in jeder Erzählung ein Teufel vorkommen müsse, erden das Geschehen. Christof Hetzer hat auf der Drehbühne ein Einheitsbühnenbild geschaffen. Ein tapezierter Raum, der sich nur durch das spärliche Inventar unterscheidet. Olympia wird als überdimensionale Puppe und als Kinderspielzeug dargestellt. Antonia muss bei ihrem Auftritt wie bei einem Vorsingen an die Rampe und verschwindet am Ende in einem Bilderrahmen. Giulietta muss in einer unvorteilhaft enggeschnürten Korsage (Kostüme Jorine van Beek) agieren. Also, von wegen Feminismus!

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Das größte Problem ist das Musikalische. Dirigent Emmanuel Villaume drischt auf die Partitur ein und fordert das Ensemble aufs Äußerste. So brutal hört man die „Barcarole“ selten.