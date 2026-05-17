Oper Graz: Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen bei Strauss

Von: Helmut Christian Mayer „Die Zeit, die ist ein sonderbar’ Ding“: Diese tiefsinnigen Worte von Hugo von Hofmannsthal aus dem „Rosenkavalier“ von Richard Strauss nimmt Philipp M. Krenn wörtlich und lässt in seiner Inszenierung am Grazer Opernhaus Vergangenheit und Gegenwart miteinander verschmelzen. Er vermag dabei die Vergänglichkeit der Zeit mit dichten und turbulenten Mitteln zu darzustellen. So wird die ziemlich dekadent präsentierte Gesellschaft am Rande des Untergangs optisch vom Barock über die 1970er bis in die Gegenwart in ebensolchen Kulissen (Momme Hinrichs) und Kostümen (Eva Maria Dessecker) gezeigt.

Regen Gebrauch macht der österreichische Regisseur von der Drehbühne, die sich ständig zwischen Foyer, Küche, Billard- und Schlafzimmer bewegt. Dabei erstaunt, wie schnell jeweils die Bilder umgebaut werden. Wenn im Libretto wenig passiert, setzt er auch Projektionen ein. Nur teils dezent, vielfach reizüberflutend sind sein Übermaß an Regieeinfällen. Wobei er bei den musikalisch-magischen Momenten durchaus die Zeit stillstehen lässt. Die Marschallin erkennt in der jungen Braut Sophie sich selbst wieder und beobachtet im Mittelakt das Geschehen als Erinnerung an ihre eigene Vermählung. Am Ende starrt der sehr alt gewordene Feldmarschall neidvoll auf das frische Glück von Octavian und Sophie.