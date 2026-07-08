Oper Graz: Marlene Hahn folgt auf Intendant Ulrich Lenz

Die fünf Jahre vertraglich festgesetzte Intendanz des 2023 an die Oper Graz gekommenen Intendanten Ulrich Lenz wird nicht verlängert. Dies gab der Geschäftsführer der Bühnen Graz, Bernhard Rinner, am Mittwoch am späten Nachmittag in Graz in einer Pressekonferenz bekannt. Als Nachfolger wurde die deutsche Musikdramaturgin Marlene Hahn von der Oper Leipzig präsentiert, die bereits 2015 bis 2022 am Grazer Haus gearbeitet hatte.

Der Fünf-Jahres-Vertrag des deutschen Opernintendanten Lenz läuft bis zum Ende der Saison 2027/28. Nach einem verhaltenen Start 2023 gab es in der zu Ende gegangenen Saison gute und vom Publikum gefeierte Produktionen wie „Wozzek“, „A Midsummer Night's Dream“ oder „Der Rosenkavalier“, auch die Ballettinszenierungen liefen gut. Mitte Juni ist die Ausschreibungsfrist für die Intendanz zu Ende gegangen. Einer eventuellen Verlängerung von Lenz' Wirken wäre grundsätzlich nichts im Wege gestanden.

26 Bewerber, zehn Frauen und 16 Männer Aufsichtsratschefin Maria Grossbauer sprach von einer positiven und sehr, sehr guten Überraschung. 26 Bewerber habe es gegeben, zehn Frauen und 16 Männer. In der Jury waren Helga Rabl-Stadler, Bühnen-Chef Bernhard Rinner und die einstige Grazer Opern-Intendantin Elisabeth Sobotka. Ein einstimmiger Vorschlag in Person von Chefdramaturgin Marlene Hahn an den Aufsichtsrat gegangen. Der Beschluss wurde dann dahingehend gefasst, dass Hahn ab 2028/29 das Haus am Opernring leiten werde. Rinner sagte, Hahn sei keine Unbekannte. Man sei mehr als überrascht über die Qualität der Bewerbung gewesen. Als künstlerische Leiterin des Augsburger Opernballs bringe sie Erfahrungen mit, die in Graz nützlich sein könnten, Stichwort Opernredoute.