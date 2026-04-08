Jude Law als Putin: Der Zar und sein Rasputin

Lange hat Olivier Assayas gezögert, den Bestseller „Der Magier im Kreml“ von Giuliano da Empoli zu verfilmen. Zu dialoglastig, zu abstrakt, zu schwierig erschien ihm der Roman über den Aufstieg Putins zum alleinigen Machthaber Russlands. Letztlich aber konnte der französische „Carlos“-Regisseur der Versuchung nicht widerstehen. Gemeinsam mit dem Russland-Experten Emmanuel Carrère verfasste er das Drehbuch und komprimierte es auf eine 156 Filmminuten lange, atemlose Geschichtsstunde.

Im Zentrum steht nicht „Zar“ Putin, sondern sein „Rasputin“: Er heißt Wadim Baranow, ist in der Figurenzeichnung stark an Putins engen Ex-Berater Wladislaw Surkow angelehnt und wird von Paul Dano im Strickpullover verkörpert. Danos Markenzeichen, die berühmt weiche Stimme, schleicht sich als Voiceover auf Samtpfoten durch den gesamten Film: Im Gespräch mit einem US-Journalisten rekapituliert er in der Rolle des teigigen Baranow seinen Aufstieg ins Zentrum der Macht.