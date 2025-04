Österreichischer Filmpreis: Lassnig-Biopic hat die größten Chancen

Ein großer Name der Kunstszene schickt sich an, beim 15. Österreichischen Filmpreis den Ton anzugeben: Anja Salomonowitz' Biopic "Mit einem Tiger schlafen" über die Malerin Maria Lassnig geht mit neun Gewinnchancen als Favorit in die Gala am 12. Juni in Wien. Auf acht Nominierungen brachte es "Mond" von Kurdwin Ayub, dahinter landete Josef Haders "Andrea lässt sich scheiden" mit sieben Nennungen. Die Gala in den hq7 Studios steht heuer unter dem Motto "Die Leinwand lebt".

"Mit einem Tiger schlafen" in zentralen Kategorien genannt

Die ungewöhnliche Annäherung an das Leben und Wirken der 2014 verstorbenen Lassnig, die in Salomonowitz' Film von einer gewohnt intensiv spielenden Birgit Minichmayr verkörpert wird, findet sich in quasi allen zentralen Kategorien wieder: Von der Sparte Spielfilm über Regie und Drehbuch bis zur Hauptdarstellerin ist "Mit einem Tiger schlafen" genannt, zudem in den Kategorien Casting, Maskenbild, Szenenbild, Musik und Tongestaltung.

Die am Donnerstag bekannt gegebenen Nominierungen brachten auch Regieshootingstar Ayub einen Strauß an Gewinnmöglichkeiten: Ihr bereits in Locarno mit dem Großen Jurypreis ausgezeichneter Thriller über eine Kampfsportlerin, die bei einer Familie in Jordanien auf gesellschaftliche Zwänge trifft, ist ebenso als bester Film, für Regie und Drehbuch als auch die weibliche Hauptrolle (Florentina Holzinger) im Rennen.