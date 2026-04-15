Österreichischer Filmpreis 2026: Ein Favorit und zahlreiche Appelle
Als großer Favorit geht Alexandra Makarovás Drama "Perla" mit 13 Nominierungen am 18. Juni in die Verleihung des Österreichischen Filmpreises. Auf Platz 2 folgt Adrian Goigingers Trauerfilm "Vier minus drei" mit acht Nennungen. Die Bekanntgabe der Nominierten am Mittwoch im Wiener Ringturm durch die Akademie des Österreichischen Films geriet auch zum Appell an die politisch Verantwortlichen, in Zeiten von Streaming und Künstlicher Intelligenz die kreative Arbeit zu schützen.
Faris Rahoma, Obfrau-Stellvertreter der Akademie des Österreichischen Films, freute sich über den diesjährigen Einreichrekord von 23 Spielfilmen, 34 Dokumentarfilmen und 16 Kurzfilmen. Die Verleihung findet heuer erneut in den Wiener hq7-Studios statt. Durch den Abend führen diesmal Julia Edtmeier und Alexander Pschill. Bei der Verleihung in 17 Preiskategorien konkurriert in der Sparte Bester Spielfilm "Perla" mit Goigingers "Vier minus drei", der an den Kinokassen erfolgreichen Verfilmung von Barbara Pachl-Eberharts Autobiografie über den Verlust ihrer Familie, sowie Johanna Moders Psychothriller "Mother's Baby" und Elsa Kremsers und Levin Peters "White Snail".
Dokumentarfilmkategorie mit "Girls & Gods" und "Noch lange keine Lipizzaner"
Mit jeweils zwei Nominierungen gehen die Dokumentarfilme "Girls & Gods" von Arash T. Riahi und Verena Soltiz über die diskussionsfreudige Femen-Aktivistin Inna Schewtschenko sowie "Noch lange keine Lipizzaner" von Olga Kosanović über gesetzgeberische Gemeinheiten am Weg zu ihrer Einbürgerung ins Rennen. Sie konkurrieren in der Dokumentarfilmsparte gegen "Austroschwarz" von Mwita Mataro und Helmut Karner und "Die letzte Botschafterin" von Natalie Halla.
Wer für die beste weibliche Hauptrolle ausgezeichnet wird, entscheidet sich unter drei Produktionen, die auch im Rennen um den besten Spielfilm sind. Hier konkurrieren Marie Leuenberger ("Mother's Baby"), Rebeka Poláková ("Perla") und Valerie Pachner ("Vier minus drei") um die Trophäe. Ähnlich sieht das Feld auch bei den Männern aus: Hier sind Sahidur Rahaman ("Happy"), Hans Löw ("Mother's Baby"), Simon Schwarz ("Perla") und Mikhail Senkov ("White Snail") nominiert. Unter dem Preis für die beste Regie gilt es eine Entscheidung zwischen Olga Kosanović für "Noch lange keine Lipizzaner", Alexandra Makarová für "Perla" und Adrian Goiginger für "Vier minus drei" zu treffen.
NOMINIERUNGENTITEL
13: Perla
8: Vier minus drei
8: Welcome home Baby
6: Mother's Baby
3: How to be Normal and the Oddness of the Other World
3: Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst
2: Girls & Gods
2: Happy
2: Noch lange keine Lipizzaner
2: White Snail
2: Wise Women - Fünf Hebammen, fünf Kulturen
Appelle zur Absicherung des heimischen Filmschaffens in schwierigen Zeiten
Katharina Albrecht, Geschäftsführerin der Akademie des Österreichischen Films, freut sich einerseits über das Rekordjahr der Einreichungen, blickt aber mit Besorgnis in die nähere Zukunft. "In Zeiten wie diesen, wo die KI gefürchtet, verteufelt und heiß begehrt wird, müssen wir uns damit beschäftigen. Das betrifft jede Branche und jeden Bürger, jede Bürgerin. Die Regierungen sind hier aufgerufen, den Schutz ihrer Bürger wahrzunehmen", sagte sie im Rahmen der Bekanntgabe.
Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft, pochte angesichts der laufenden Budgetverhandlungen weiter auf eine Streamingabgabe. "Es geht jährlich um 600 Mio. Euro, die Streamingplattformen hier erwirtschaften, davon fließen rund 599 Mio. Euro ab. Da muss ein fairer Anteil zurück in den österreichischen Film fließen", unterstrich er in seinem Statement.
Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) hielt fest, dass Künstlerinnen und Künstler und Politik einander "mehr denn je brauchen" und lobte Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) für seine Bemühungen, Lösungen für die aktuellen Herausforderungen zu finden. Babler habe sich "wirklich committet". Theresia Niedermüller, Leiterin der Kunst- und Kultursektion, erinnerte daran, dass es der Film im "Parallelangebot der bewegten Bilder" zunehmend schwieriger habe, weshalb der Österreichische Filmpreis "ein wesentliches Element für die Strahlkraft und Breitenwirksamkeit" sei. In der aktuellen kulturpolitischen Debatte um die Stärkung der Filmbranche gelte es, die nötigen Rahmenbedingungen für die Zukunft zu schaffen.
Bester Spielfilm"Mother's Baby" von Johanna Moder"Perla" von Alexandra Makarová"Vier minus drei" von Adrian Goiginger"White Snail" von Elsa Kremser und Levin Peter
Bester Dokumentarfilm"Austroschwarz" von Mwita Mataro und Helmut Karner"Die letzte Botschafterin" von Natalie Halla"Girls & Gods" von Arash T. Riahi und Verena Soltiz"Noch lange keine Lipizzaner" von Olga Kosanović
Bester Kurzfilm"Die letzten Menschen" von Nicolás Pindeus"Ever After" von Helen Hideko"Night of Passage" von Reza Rasouli"Stampfer Dreams" von Thomas Renoldner
Beste weibliche HauptrolleMarie Leuenberger für "Mother's Baby"Rebeka Poláková für "Perla"Valerie Pachner für "Vier minus drei"
Beste männliche HauptrolleSahidur Rahaman für "Happy"Hans Löw für "Mother's Baby"Simon Schwarz für "Perla"Mikhail Senkov für "White Snail"
Beste weibliche NebenrolleElke Winkens für "How to be Normal and the Oddness of the Other WorldJulia Franz Richter für "Mother's Baby"Gerti Drassl für "Welcome Home Baby"
Beste männliche NebenrolleRobert Stadlober für "Vier minus drei"Gerhard Liebmann für "Welcome Home Baby"Laurence Rupp für "Zweitland"
Beste RegieOlga Kosanović für "Noch lange keine Lipizzaner"Alexandra Makarová für "Perla"Adrian Goiginger für "Vier minus drei"
Bestes DrehbuchAlexandra Makarová für "Perla"Senad Halilbašić für "Vier minus drei"Marie Luise Lehner für "Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst"
Bestes CastingEva Roth, Martina Poel, Monika Krčmárová und Petra Svarinská für "Perla"Angelika Kropej für "Vier minus drei"Martina Poel für "Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst"
Beste KameraGeorg Weiss für "Perla"Carmen Treichl für "Welcome Home Baby"Simone Hart für "Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst"Marie-Thérèse Zumtobel für "Wise Women - Fünf Hebammen, fünf Kulturen"
Beste MontageLisa Zoe Geretschläger und Elisabeth Pucar für "Girls & Gods"Julia Drack für "How to be Normal and the Oddness of the Other World"Joana Scrinzi für "Perla"Natalie Schwager für "Wise Women - Fünf Hebammen, fünf Kulturen"
Bestes KostümbildCinzia Cioffi für "Happyland"Monika Buttinger für "Perla"Christine Ludwig für "Welcome Home Baby"
Bestes MaskenbildSam Dopona und Verena Pellegrini für "Perla"Tim Scheidig für "Vier minus drei"Helene Lang für "Welcome Home Baby"
Bestes SzenenbildJulia Oberndorfinger und Attila Plangger für "How to be Normal and the Oddness of the Other World"Hannes Salat für "Mother's Baby"Klaudia Kiczak für "Perla"Claus Rudolf Amler für "Welcome Home Baby"
Beste MusikWolf-Maximilian Liebich für "Happy"Diego Ramos Rodriguez für "Mother's Baby"Johannes Winkler und Rusanda Panfili für "Perla"Karwan Marouf für "Welcome Home Baby"
Beste TongestaltungSophia Laggner, Hjalti Bager-Jonathansson, Eva Hausberger, Sergey Martynyuk, Ariane Pellini, Francesco Tacoli, Florian Kindlinger, Flora Rajakowitsch und Alexander Koller für "Melt"Johannes Baumann, Atanas Tcholakov und Rudolf Pototschnig für "Perla"Markus Rebholz und Marvin H. Keil für "Vier minus drei"Wolfgang Wanderer, Nina Slatosch, Johannes Konecny und Marvin H. Keil für "Welcome Home Baby"
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