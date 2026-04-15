Als großer Favorit geht Alexandra Makarovás Drama "Perla" mit 13 Nominierungen am 18. Juni in die Verleihung des Österreichischen Filmpreises. Auf Platz 2 folgt Adrian Goigingers Trauerfilm "Vier minus drei" mit acht Nennungen. Die Bekanntgabe der Nominierten am Mittwoch im Wiener Ringturm durch die Akademie des Österreichischen Films geriet auch zum Appell an die politisch Verantwortlichen, in Zeiten von Streaming und Künstlicher Intelligenz die kreative Arbeit zu schützen.

Faris Rahoma, Obfrau-Stellvertreter der Akademie des Österreichischen Films, freute sich über den diesjährigen Einreichrekord von 23 Spielfilmen, 34 Dokumentarfilmen und 16 Kurzfilmen. Die Verleihung findet heuer erneut in den Wiener hq7-Studios statt. Durch den Abend führen diesmal Julia Edtmeier und Alexander Pschill. Bei der Verleihung in 17 Preiskategorien konkurriert in der Sparte Bester Spielfilm "Perla" mit Goigingers "Vier minus drei", der an den Kinokassen erfolgreichen Verfilmung von Barbara Pachl-Eberharts Autobiografie über den Verlust ihrer Familie, sowie Johanna Moders Psychothriller "Mother's Baby" und Elsa Kremsers und Levin Peters "White Snail".

Dokumentarfilmkategorie mit "Girls & Gods" und "Noch lange keine Lipizzaner"

Mit jeweils zwei Nominierungen gehen die Dokumentarfilme "Girls & Gods" von Arash T. Riahi und Verena Soltiz über die diskussionsfreudige Femen-Aktivistin Inna Schewtschenko sowie "Noch lange keine Lipizzaner" von Olga Kosanović über gesetzgeberische Gemeinheiten am Weg zu ihrer Einbürgerung ins Rennen. Sie konkurrieren in der Dokumentarfilmsparte gegen "Austroschwarz" von Mwita Mataro und Helmut Karner und "Die letzte Botschafterin" von Natalie Halla.

Wer für die beste weibliche Hauptrolle ausgezeichnet wird, entscheidet sich unter drei Produktionen, die auch im Rennen um den besten Spielfilm sind. Hier konkurrieren Marie Leuenberger ("Mother's Baby"), Rebeka Poláková ("Perla") und Valerie Pachner ("Vier minus drei") um die Trophäe. Ähnlich sieht das Feld auch bei den Männern aus: Hier sind Sahidur Rahaman ("Happy"), Hans Löw ("Mother's Baby"), Simon Schwarz ("Perla") und Mikhail Senkov ("White Snail") nominiert. Unter dem Preis für die beste Regie gilt es eine Entscheidung zwischen Olga Kosanović für "Noch lange keine Lipizzaner", Alexandra Makarová für "Perla" und Adrian Goiginger für "Vier minus drei" zu treffen.