Österreichischer Buchpreis ausgeschrieben, Verleihung am 6. November

Der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels hat wieder den mit insgesamt 45.000 Euro dotierten Buchpreis ausgeschrieben. Eingereicht werden können Titel österreichischer Autoren aus dem Bereich der Literatur, die zwischen 10. Oktober 2022 und 10. Oktober 2023 erschienen sind oder erscheinen werden. Die Jury setzt sich heuer aus Verena Brunner-Loss (Buchhändlerin), Imogena Doderer (ORF), Joachim Leitner (Tiroler Tageszeitung), Katrin Schumacher (MDR) und Norbert Christian Wolf (Universität Wien) zusammen.

Die zehn Titel der Longlist sowie die drei Titel der Debütpreis-Shortlist werden am 5. September veröffentlicht, die fünf Werke der Shortlist am 10. Oktober. Die Preisverleihung erfolgt am 6. November im Kasino am Schwarzenbergplatz - als Auftakt der Buch Wien, die vom 8. bis 12. November in der Wiener Messe stattfindet.