Österreicher Alexander Rotter wird "Global President" bei Auktionshaus Christie's

Der Österreicher Alexander Rotter ist zum Global President von Christie's ernannt worden. Das teilte das international tätige Auktionshaus mit. Rotter kam 2017 zu Christie's und gründete dort die Abteilung „20/21“, um die Verkaufsstrategie für Nachkriegs-, zeitgenössische, moderne und impressionistische Kunst neu aufzustellen.

"Regenmacher"

Der gebürtige Wiener, dessen Mutter Elisabeth Sturm-Bednarczyk einen traditionsreichen Kunsthandel in der Wiener Dorotheergasse führte, studierte Kunstgeschichte in Wien und machte sich zuerst - im Team des legendären Auktionators Tobias Meyer - bei Sotheby's einen Namen. In der Branche gilt er heute als das, was man einen "Regenmacher" nennt - jene Person, die für den Niederschlag großer Summen bei Auktionen sorgt.