Ö3-Chef Spatt versteht, dass RAF Camora sauer ist

Durch diese Wertungsart wurde das Album von RAF Camora erst so erfolgreich. Denn die Fans haben alle Songs so oft gestreamt, dass sie die Charts derart dominierten. Was nach der Regeländerung nun unmöglich ist. Spatt hat „volles Verständnis dafür, dass es da eine gewisse Unzufriedenheit gibt. Die teile ich.“

Die Rekord-Sendung jedoch war Teil des Ö3-Programmes – und damit war es also Entscheidung von Ö3, RAF Camora nicht zu spielen? „Jein“, sagt Spatt. „Wir haben in der Lizenzvereinbarung klare Regeln, wie diese Sendung zu erfolgen hat. Aber ja, sie ist selbstverständlich in der redaktionellen Verantwortung von Ö3. Wir haben uns entschieden, nicht eine Stunde durchgängig RAF Camora zu spielen.“ Bei Acts, die „mit dem Musikprogramm, das die Ö3-Hörer im Allgemeinen erwarten, nicht ganz konform“ gehen, „nimmt man eine gewisse redaktionelle Gestaltung vor, die dann für die Kritiker danach aussieht, als würde man RAF Camora zensurieren.“