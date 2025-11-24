Objekte aus Nachlass von Berta Zuckerkandl werden versteigert

Schmuck, Antiquitäten und Jugendstil-Objekte aus dem Nachlass von Berta Zuckerkandl (1864-1945) kommen am 9. und 10. Dezember im Wiener Auktionshaus imKinsky zur Versteigerung. Rund 50 Stücke aus der von ihren Erben weitgehend original erhaltenen Sammlung finden sich unter den Losen von drei Auktionen. Vasen, Keramiken und andere Stücke der Wiener Werkstätte sind ebenso darunter wie Netsukes und weitere asiatische Kunst- und Kunstgewerbeobjekte.

Die Autorin, Journalistin und Kunstkritikerin Berta Zuckerkandl wurde als Gastgeberin eines der einflussreichsten literarischen Salons Wiens legendär. In ihm verkehrten zahlreiche bedeutende Künstler und Intellektuelle, von Gustav Klimt bis Arthur Schnitzler, von Max Reinhardt bis Gustav Mahler. Zusammen mit ihrem Mann Emil war sie eine der großen Kunstförderinnen ihrer Zeit. Viele Kunstobjekte waren in den Privaträumlichkeiten des Paares ausgestellt - so lässt sich eine Vase, die nun zur Auktion kommt, in einem Gemälde nachweisen, das der Maler Carl Moll im Haus der Zuckerkandls anfertigte.