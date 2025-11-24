Objekte aus Nachlass von Berta Zuckerkandl werden versteigert
Schmuck, Antiquitäten und Jugendstil-Objekte aus dem Nachlass von Berta Zuckerkandl (1864-1945) kommen am 9. und 10. Dezember im Wiener Auktionshaus imKinsky zur Versteigerung. Rund 50 Stücke aus der von ihren Erben weitgehend original erhaltenen Sammlung finden sich unter den Losen von drei Auktionen. Vasen, Keramiken und andere Stücke der Wiener Werkstätte sind ebenso darunter wie Netsukes und weitere asiatische Kunst- und Kunstgewerbeobjekte.
Die Autorin, Journalistin und Kunstkritikerin Berta Zuckerkandl wurde als Gastgeberin eines der einflussreichsten literarischen Salons Wiens legendär. In ihm verkehrten zahlreiche bedeutende Künstler und Intellektuelle, von Gustav Klimt bis Arthur Schnitzler, von Max Reinhardt bis Gustav Mahler. Zusammen mit ihrem Mann Emil war sie eine der großen Kunstförderinnen ihrer Zeit. Viele Kunstobjekte waren in den Privaträumlichkeiten des Paares ausgestellt - so lässt sich eine Vase, die nun zur Auktion kommt, in einem Gemälde nachweisen, das der Maler Carl Moll im Haus der Zuckerkandls anfertigte.
Ein indirekter Nachfahre Zuckerkandls ist Rainer Frimmel, der Großneffe des einzigen Enkels von Berta Zuckerkandl. Emile Zuckerkandl (1922 - 2013) war ein renommierter Biologe, der in Frankreich und den USA lebte und zuletzt in Kalifornien lebte. Bis zu seinem Tod kaufte die Österreichische Nationalbibliothek zahlreiche Dokumente an, die Aufschluss über das Geistesleben in Wien um 1900 geben. 2023 veröffentlichte Frimmel das Filmporträt "Emile - Erinnerungen eines Vertriebenen."
In der Auktion finden sich auch kunstvolle Perlentaschen von Berta Zuckerkandls Mutter Amalie Szeps, die eine eigene Technik der Perlenstickerei entwickelte, die sie patentieren ließ, zu Schätzpreisen zwischen 500 und 2.000 Euro. Deutlich höher, nämlich auf 10.000 bis 20.000 Euro, wird etwa eine von Carl Otto Czeschka entworfene, aus Silber gearbeitete und innen vergoldete Bonbonniere geschätzt, von der nur zwei Exemplare bekannt sind. Eine davon wird nun am 10. Dezember um 17 Uhr in der "Jugendstil & Design"-Auktion angeboten.
