"Obi-Wan Kenobi"-Star nach rassistischen Kommentaren: "Ihr seid keine Star-Wars-Fans"

Gerade die wichtigsten Filmserien haben oft mit besonders rabiaten Fangruppen zu k√§mpfen. Bereits bei den j√ľngsten "Star Wars"-Filmen haben sich Fans auf Grund einer diversen Schauspielerriege (mit einer weiblichen Hauptrolle) in Rage versetzt - was umso unverst√§ndlicher erscheint, da es in "Star Wars" von Beginn an um haarige Riesen, gr√ľne Zwerge mit Grammatikproblemen und sprechende Roboter gegangen ist. "Es gibt 20 Millionen Arten im Star-Wars-Universum. Sei kein Rassist", hie√ü es auf dem offiziellen "Star Wars"-Account.