Heißer Tipp für Nova-Rock-Besucher: Schneeketten mitbringen

Auf Bilderbuch folgt Scooter

Stilistisch sollte der dritte Tag sich aber keineswegs darauf beschränken: Mit Casper war Deutschrap ebenso angesagt wie gut abgehangene Punksounds bei Feine Sahne Fischfilet. Aus heimischer Sicht durfte man besonders auf Bilderbuch gespannt sein, die den heutigen Headliner geben.

Wobei: Schluss ist nach Maurice Ernst und Co. noch lange nicht, gibt es mit Scooter doch noch einen nächtlichen Rausschmeißer für alle Partywütigen und jene, die immer schon wissen wollten: "How Much Is the Fish?"