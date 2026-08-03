Neuer „Spider-Man“ legte extrem erfolgreichen Kinostart hin

Der Superheldenfilm „Spider-Man: Brand New Day“ hat - was den Umsatz angeht - einen der erfolgreichsten Kinostarts der Filmgeschichte hingelegt und dabei den bisherigen Rekordhalter fast vom Thron gestoßen. Am Eröffnungswochenende spielte der Film in Nordamerika 355 Millionen US-Dollar (308 Mio. Euro) ein und verfehlte damit den Rekord von „Avengers: Endgame“ aus dem Jahr 2019 (357 Millionen Dollar) nur knapp. Auch in Österreich sorgte der Streifen für Bestmarken

Laut Sony Pictures Österreich lockte das neue „Spider-Man“-Abenteuer bis dato mehr als 171.000 Besucherinnen und Besucher in die heimischen Kinos. Das Einspielergebnis belaufe sich hierzulande auf 2,46 Mio. Euro, hieß es am Montag in einer Aussendung. Das entspreche dem bisher besten Kinostart des Jahres und dem besten Fünf-Tages-Start im laufenden Jahrzehnt.

Weltweit 927 Mio. Dollar am Eröffnungswochenende eingespielt

In Nordamerika knackte der Film den Rekord für den Eröffnungsfreitag in Nordamerika: „Brand New Day“ spielte demnach 169,3 Millionen Dollar ein - und brach damit die bisherige Bestmarke von „Avengers: Endgame“ (157,5 Millionen Dollar). Weltweit spielte der Film von Sony und Marvel Studios (Regisseur: Destin Daniel Cretton) am Eröffnungswochenende 927 Millionen Dollar (804 Mio. Euro) ein.

„Spider-Man: Brand New Day“ ist die vierte Verfilmung mit Tom Holland als Peter Parker alias Spider-Man. Zendaya spielt seine Freundin. Den bisherigen Platz zwei unter den größten US-Kinostarts hatte ebenfalls ein Spider-Man-Film belegt: „Spider-Man: No Way Home“ war 2021 mit 260 Millionen Dollar gestartet.