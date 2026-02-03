Neuer Disney-Chef: Josh D'Amaro löst Bob Iger ab

Den Großteil seiner 28 Jahre bei Disney verbrachte D'Amaro im Freizeitpark-Geschäft. Als Chef war er für 12 Parks und 57 Hotels verantwortlich. Zu seinen Parade-Projekten gehörten unter anderem die "Star-Wars"-Welten in den Parks in Kalifornien und Florida. Disney ist gerade dabei, den Bereich mit Investitionen von 60 Mrd. Dollar (rund 50,7 Mrd. Euro) bis zum Jahr 2033 auszubauen. Dabei soll unter anderem die Zahl der Kreuzfahrtschiffe von 7 auf 13 erhöht werden. Im vergangenen Geschäftsjahr fuhr die Sparte mehr als die Hälfte des operativen Gewinns von Disney ein.

Fehlgriff mit vorherigem Iger-Ersatz

Iger führte Disney zunächst von 2005 bis 2020 und gilt mit dem Kauf von Pixar, "Star Wars", Marvel und des Studiogeschäfts des Hollywood-Rivalen 20th Century Fox als Architekt des heutigen Disney-Konzerns. In dieser Zeit wurde auch der Grundstein für das Streaming-Geschäft mit Disney+ gelegt. 2020 übergab Iger dann die Führung ebenfalls an den damaligen Freizeitpark-Chef ab, Bob Chapek. Doch der neue Bob an der Spitze agierte glücklos - und wurde rund zwei Jahre später wieder mit Iger ersetzt. "Wir werden nicht so ein Drama wie vergangenes Mal haben, das kann ich ihnen versichern", zeigte sich der frühere Morgan-Stanley-Chef Gorman nach der Nachfolgesuche überzeugt.