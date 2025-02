Wiener Aktionismus Museum: Neue Perspektiven auf „Vier Aktionen“

Das vor knapp einem Jahr eröffnete Wiener Aktionismus Museum knüpft mit seiner zweiten Ausstellung „Vier Aktionen“ an die erste Schau zum Thema „Was ist Wiener Aktionismus?“ an. Diesmal wird kein Überblick der Entwicklungen der Bewegung aus den 1960er-Jahren gegeben, sondern eine Mikroperspektive auf je eine Aktion der Hauptvertreter eingenommen: Günter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch, sowie Rudolf Schwarzkogler.

Der Blick richtet sich auf den Pluralismus der einzelnen Aktionen und den individuellen Zugang der Künstler, aber auch auf übergreifende Gestaltungsprinzipien. Dabei vollzieht sich ein Bruch mit dem, was gängig als Aktion verstanden wird, denn bis auf jene von Nitsch hat keine der „Performances“ vor Publikum stattgefunden, sondern wurde ausschließlich für die fotografische und filmische Dokumentation inszeniert. Und so existierte auch kein narrativer, kohärenter Handlungsablauf im engeren Sinn.

Material und Dokumentation

Die Ausstellung stellt die Frage, was hinter der jeweiligen Aktion steckt und demonstriert dies ausführlich mit Vorarbeiten und nachträglichen Reflexionen in Form von Fotos, Musik, schriftlichen Überlegungen, Skizzen und Videomaterial, was einen detailreichen Nachvollzug der einzelnen, inhaltlich komplexen Aktionen ermöglicht.

Der Fotografie, als eine der wenigen Möglichkeiten, diese ephemere Kunstform festzuhalten, spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Gegenüberstellung von unbeschnittenen und beschnittenen Fotosujets zeigt, wie stark Künstler selbst in das fotografische Rohmaterial eingriffen, und gibt Aufschluss über die Rückkehr der Aktionisten zum bildhaften Artefakt. Bewegte Bilder demonstrieren den divergierenden Zugang der Filmenden, die dem Wunsch der Künstler nach möglichst dokumentarischer Wiedergabe oft nicht nachkamen.