Neue "Muppet Show": Miss Piggy ist auf keinen Fall altersmilde

Es beginnt mit einem schönen Meta-Scherz: Kermit geht die Fotogalerie früherer „Muppet Show“-Gaststars ab, dazu wird melancholisch sein Song „Rainbow Connection“ gespielt. Erst später merkt er, dass Pianist Rowlf die Melodie spielt: „Klar, was dachtest du? Dass das eine sentimentale Montage in deinem Kopf ist?“

Und dann erinnert er den Frosch, dass die „Muppet Show“ zurück ist. Erst mal nur mit einer halbstündigen Folge (produziert von Filmkomödiant Seth Rogen). Zu Gast ist in alter Tradition eine Sängerin: Sabrina Carpenter. Gut ausgewählt, die hat Entertainer-Qualitäten. Und außerdem hat die Blondine ja Miss Piggys Look gestohlen.

Piggy hält sich zurück

Ja, die Gags könnten anarchischer sein. Ja, Piggy ist zwar sehr aufgebracht, aber in ihrer Handgreiflichkeit offenbar altersmilde geworden. Aber: Bloß nicht andeuten, dass das Schwein alt geworden ist! Moi? Niemals.

Trotzdem wünscht man sich, dass Disney den als monumentalen Queen-Chor getarnten Wunsch erhört: „Don’t Stop Me Now“.