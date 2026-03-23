Neue Leitung des Belvedere wird am Donnerstag vorgestellt

Das neue Leitungsduo für die Österreichische Galerie Belvedere ist gefunden. Wer die Bundesinstitution künftig leitet, werden Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) und Theresia Niedermüller, Leiterin der Kunst- und Kultursektion, am Donnerstag um 11:30 Uhr im Belvedere 21 verkünden. Ausgeschrieben waren die Posten der Generaldirektion sowie der wirtschaftlichen Geschäftsführung. Die bisherige Generaldirektorin Stella Rollig hatte sich nicht erneut beworben.

Für die wissenschaftliche Geschäftsführung waren 27 Bewerbungen eingegangen, davon 16 von Frauen. Neun Bewerbungen kamen aus Österreich, 18 aus dem Ausland. Der wirtschaftliche Geschäftsführer Wolfgang Bergmann hatte im Vorfeld bekanntgegeben, sich für eine dritte Amtszeit bewerben zu wollen. Er dürfte daher unter den sieben ausschließlich aus dem Inland eingegangenen Bewerbungen für die wirtschaftliche Geschäftsführung sein, unter denen es auch zwei Bewerberinnen gab.