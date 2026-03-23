Neue Leitung des Belvedere wird am Donnerstag vorgestellt
Das neue Leitungsduo für die Österreichische Galerie Belvedere ist gefunden. Wer die Bundesinstitution künftig leitet, werden Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) und Theresia Niedermüller, Leiterin der Kunst- und Kultursektion, am Donnerstag um 11:30 Uhr im Belvedere 21 verkünden. Ausgeschrieben waren die Posten der Generaldirektion sowie der wirtschaftlichen Geschäftsführung. Die bisherige Generaldirektorin Stella Rollig hatte sich nicht erneut beworben.
Für die wissenschaftliche Geschäftsführung waren 27 Bewerbungen eingegangen, davon 16 von Frauen. Neun Bewerbungen kamen aus Österreich, 18 aus dem Ausland. Der wirtschaftliche Geschäftsführer Wolfgang Bergmann hatte im Vorfeld bekanntgegeben, sich für eine dritte Amtszeit bewerben zu wollen. Er dürfte daher unter den sieben ausschließlich aus dem Inland eingegangenen Bewerbungen für die wirtschaftliche Geschäftsführung sein, unter denen es auch zwei Bewerberinnen gab.
Nach der Entscheidung für Michaela Mayr als Chefin der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) in Nachfolge von Johanna Rachinger und der Vertragsverlängerung für den bisherigen wirtschaftlichen Geschäftsführer Richard Starkl vor einer Woche ist die Bekanntgabe der neuen Belvedere-Leitung bereits die zweite wegweisende Personalentscheidung in den Bundesmuseen innerhalb kurzer Zeit. Offen ist noch die Entscheidung für die wissenschaftliche Leitung des MAK - Museum für angewandte Kunst, dessen Generaldirektorin Lilli Hollein sich wieder beworben hat. Die Bekanntgabe soll demnächst erfolgen.
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