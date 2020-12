Neue Kunstmesse "Spark" im Frühjahr in Wien

Die Marke "Spark" wurde in Österreich bisher eher mit einem Jugendkonto der Sparkassen assoziiert. Nun steht sie auch für eine junge Kunstmesse, die just nach dem Corona-Winter 2020/'21 erstmals in Wien über die Bühne gehen soll. "Die Austragung der ersten SPARK Art Fair Vienna richtet sich nach der Covid-19-Situation im Mai 2021 und den Vorgaben der Österreichischen Bundesregierung", heißt es vorsorglich in einer ersten Ankündigung, die am Mittwoch versendet wurde.

Die Spark Art Fair Vienna soll von 6. bis 9. Mai 2021 erstmals über die Bühne gehen. Schauplatz wird die Marx Halle sein, die im Herbst auch die "viennacontemporary" beherbergt. Initiator und Geschäftsführer des Projekts ist ein alter Bekannter - der aus den Niederlanden stammende Renger van den Heuvel war bis 2019 Managing Director ebenjener Messe und war auch schon bei deren vorheriger Ausführung, der "Viennafair", von 2012 - 2014 mit an Bord.