Nestroyhof: Ein Attentat, „100 Songs“ und die Dinge des Lebens

Eine Gruppe von Menschen, in der ungemein präzisen Inszenierung von Nestroyhof-Leiterin Ingrid Lang zwei Frauen und sechs Männer, versucht in vielen Anläufen, die Ereignisse in den vier Minuten davor zu rekonstruieren. „Sie stehen in Blut, aber das wissen sie nicht“, heißt es in der Szenenanweisung. Das Publikum weiß es auch nicht. Im Hintergrund deutet Bühnenbildner Vincent Mesnaritsch aber einen Eisenbahnwaggon an: Die Mauer hat einen gewaltigen Riss, ein Teil ist umgestürzt.

Mit der Zeit wird die Spielfläche zum Schlachtfeld. Und viele Songs werden zitiert – von „The Passenger“ über „Road to Nowhere“ bis zu „Don’t Dream it’s Over“. Immer wieder hört man das Zersplittern der Tasse. Doch fällt sie überhaupt zu Boden? Schimmelpfennig gelingt eine Balance zwischen Tragik und heiteren Momenten. Gleiches gilt für die Inszenierung.

PS. Das Programmheft ist ausgezeichnet zusammengestellt!