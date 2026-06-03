Nach einem Streit um eine Nacktszene mit der damals 13-jährigen Schauspielerin Nastassja Kinski soll der Film "Falsche Bewegung" (1975) von Regisseur Wim Wenders vorerst nicht mehr gezeigt werden. Der Film werde aus allen aktuellen Auswertungsformen zurückgezogen, teilte die Wim Wenders Stiftung mit.

Zuvor hatte die Feministin Alice Schwarzer den Filmemacher dazu aufgefordert, die betreffende Szene aus dem Film zu entfernen. "Wim: Höre auf zu reden – und handle! Schneide endlich diese verdammten zwei Minuten raus aus deinem Film!", schrieb die 83-Jährige in der von ihr gegründeten Zeitschrift Emma.

Wenders äußerte sich bei Filmpreisgala

In "Falsche Bewegung" wird Kinski in einer Szene mit nacktem Oberkörper gezeigt. Sie sagte kürzlich der Süddeutschen Zeitung: "Obwohl ich mit 13 noch nicht so viel wusste, habe ich schon gemerkt, dass das nicht in Ordnung war". Wenders hatte beim Deutschen Filmpreis am Freitag gesagt, er würde die Szene "heute nie mehr so machen". Seinem damaligen jungen Ich könne er aber keinen Vorwurf machen.