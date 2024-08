Avantgarde für den Hausgebrauch: MAK zeigt das Werk von My Ullmann

Die Geschichte von My Ullmann, die das Museum für Angewandte Kunst (MAK) bis 1. September in einer Ausstellung und einem parallel dazu erschienenen Buch erzählt, lässt es zu, diese Wege der Moderne genau unter die Lupe zu nehmen. Ullmann wird der Strömung des „Wiener Kinetismus“ zugerechnet, die sich in den 1920er Jahren an der Wiener Kunstgewerbeschule – der Vorgängerinstitution der „Angewandten“ – unter dem Professor Franz Cizek entwickelte.

Freier Ausdruck

Weniger auf die Hochkunst als auf eine reformorientierte Kunstpädagogik fokussiert, förderte Cizek den freien Ausdruck von Kindern und Jugendlichen; zudem bot er einen Kurs für „Ornamentale Formenlehre“ an, den die 1905 in ein kunstsinniges Wiener Elternhaus geborene Maria Ullmann im Alter von 16 Jahren belegte.