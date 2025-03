Tschechische Philharmonie im Musikverein: Famoses Zusammenspiel

Man kann es nicht hoch genug schätzen, wenn ein Chefdirigent die Eigenschaften seines Orchesters so famos hervorzuheben weiß, wie Semyon Bychkov. Seit 2018 steht er der Tschechischen Philharmonie vor. In Wien und in Grafenegg war diese Kombination bereits öfter zu erleben. Doch diese beiden Gastspielkonzerte im Musikverein übertrafen alles.