Wiener Philharmoniker mit Nelsons in Salzburg: Essenz schmerzvoller Schönheit

Das Jahr 1910 war ein extremes Schicksalsjahr für Gustav Mahler: Seine geliebte Tochter Anna Maria war verstorben und seine Frau hatte sich bei einem Kuraufenthalt in ein Verhältnis mit dem Architekten Walter Gropius eingelassen, was dieser Mahler sogar brieflich mitteilte. Und der große Symphoniker selbst stand schon an der Schwelle des Todes, denn im Sommer dieses Jahres hatte sich der Gesundheitszustand des herzkranken Komponisten ganz rapide verschlechtert.

Unter all dieses Eindrücken schuf er ein seelenwundes Adagio, seine letzte Komposition einer unvollendet gebliebenen 10. Symphonie, das nicht nur die eigene Sterblichkeit, sondern auch Mahlers verlorene Liebe spiegelt. Es ist die Essenz spätromantischer schmerzvoller Schönheit.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © SF/Marco Borrelli

Ein Gesang der Liebe und der Klage in nie nachlassender emotionaler Intensität und todestrunkener Melancholie mit einem markerschütternden Akkord. All dies, die weitausgreifende Melodie und den innigen Streichergesang von glühender Intensität hörte man bei den Salzburger Festspielen beim Konzert der exzellent disponierten Wiener Philharmoniker unter Andris Nelsons im vollen Großen Festspielhaus. Im Rahmen des diesjährigen Schwerpunktes der Salzburger Festspiele zum 50. Todestag von Dmitri Schostakowitsch, der auch mit zahlreichen anderen Konzerten verschiedenster Art begangen wird, folgte dann ein weiteres großes Seelengemälde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © SF/Marco Borrelli