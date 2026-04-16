Lorenzo Viotti dirigiert Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker
Ursprünglich war gar nicht klar, ob es das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker vor Schloss Schönbrunn heuer wieder geben wird.
Denn die Stadt Wien strich ihre Förderung. Vor zwei Wochen nun gab es doch hellgrünes Licht: Statt 250.000 Euro kommen heuer 100.000 Euro von der Stadt, das Konzert kann stattfinden. Sohin gaben die Philharmoniker nun Details bekannt.
Erstmals wird am 19. Juni Lorenzo Viotti das Konzert dirigieren, Bryn Terfel ist der Starsolist. Auf dem Programm stehen Werke von u. a. Puccini, Verdi, Wagner, Massenet und Ravel. Und man fand eine neue Geldquelle: Erstmals ist das Abu Dhabi Festival unter den Sponsoren. 2027 werden zwei Konzerte der Wiener Philharmoniker in Abu Dhabi präsentiert.
Das Sommernachtskonzert ist live-zeitversetzt ab 21:20 Uhr in ORF 2 zu sehen.
Das Programm laut Philharmoniker-Aussendung:
01. Franz von Suppè, Ouvertüre zur Operette Leichte Kavallerie
02. Arrigo Boito, „Son lo spirito che nega“, Arie des Mefistofele aus der Oper Mefistofele
03. Giacomo Puccini, Intermezzo zum 3. Akt aus der Oper Manon Lescaut
04. Giuseppe Verdi, „Ehi! paggio!“, Arie des Falstaff aus der Oper Falstaff
05. Peter I. Tschaikowsky, Trepak aus dem Ballett Der Nussknacker
06. Florence Price, Adoration (Arrangement: Elaine Fine)
07. Erich Wolfgang Korngold, Straussiana
08. Richard Wagner, „Abendlich strahlt der Sonne Auge“ aus der Oper Das Rheingold
09. Jules Massenet, Méditation aus der Oper Thaïs, Solist: Rainer Honeck
10. Maurice Ravel, Daphnis et Chloé Suite Nr. 2
11. Jerry Bock, „If I were a rich man”, Lied des Tevje aus dem Musical Fiddler on the roof
