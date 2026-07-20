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Kultur

Museumsquartier: 15 Bewerbungen für die Geschäftsführung

MQ-Chefin Bettina Leidl bekundete gegenüber dem KURIER Interesse an einer Vertragsverlängerung.
Thomas Trenkler
20.07.2026, 15:48

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PRESSEFÜHRUNG "MQ-SKULPTURENPROJEKT: JUBILÄUMSJAHR FISCHER VON ERLACH" - KÜNSTLERISCHE GESTALTUNG DER BAROCKEN HAUPTFASSADE: LEIDL

Der Job von Bettina Leidl wurde, wie berichtet, turnusmäßig ausgeschrieben, im Kulturministerium gingen bis zum Ende der Bewerbungsfrist 15 Bewerbungen (von fünf Frauen und zehn Männern) ein. Leidl bestätigte, an einer Vertragsverlängerung interessiert zu sein. Gerüchteweise soll sich auch Wertinvest-Geschäftsführerin Daniela Enzi beworben haben. Doch die ehemalige PR- und Marketingleiterin des MQ dementiert gegenüber dem KURIER: Sie werde weiter für das Heumarkt-Projekt von Michael Tojner kämpfen ... Die Personalentscheidung fällt spätestens im September.

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