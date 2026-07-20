Museumsquartier: 15 Bewerbungen für die Geschäftsführung

Der Job von Bettina Leidl wurde, wie berichtet, turnusmäßig ausgeschrieben, im Kulturministerium gingen bis zum Ende der Bewerbungsfrist 15 Bewerbungen (von fünf Frauen und zehn Männern) ein. Leidl bestätigte, an einer Vertragsverlängerung interessiert zu sein. Gerüchteweise soll sich auch Wertinvest-Geschäftsführerin Daniela Enzi beworben haben. Doch die ehemalige PR- und Marketingleiterin des MQ dementiert gegenüber dem KURIER: Sie werde weiter für das Heumarkt-Projekt von Michael Tojner kämpfen ... Die Personalentscheidung fällt spätestens im September.