Mr. Spock: "Die Ohren sind etwas mühselig"

Kurier.tv: Als Sherlock Holmes in der TV-Serie „ Sherlock“ sind Sie körperlich ja eher schwach auf der Brust, aber genial im Kopf. Um im neuen Kinofilm „Star Trek: Into Darkness“ den Bösewicht zu spielen, mussten Sie da einiges an Muskelmasse zulegen?

Cumberbatch: Ich habe täglich mindestens 4000 Kalorien zu mir genommen und zwei Stunden lang im Kraftraum an meinen unterentwickelten Muskeln trainiert. Meine alten Hemden mit der Oberweitengröße 38 passen mir nicht mehr, ich brauche jetzt Größe 42. Ich habe noch nie so hart körperlich arbeiten müssen für eine Rolle. Diese ganzen Kampfszenen, das Herumfliegen an Stahlseilen durch die Studiohallen – das war völliges Neuland für mich. Aber bei aller Anstrengung auch absolut spannend.

Sie sind in „Star Trek“ so etwas wie ein Terrorist im All?

Ja, so ungefähr. Ein richtig fieser Typ. Ich spiele John Harrison, der früher Mitglied der Sternenflotte war, sich dann aber gegen die Organisation gewandt hat und diese nun mit all seinem Wissen bekämpft. Harrison ist ein Manipulator, der gut darin ist, Leute gegeneinander auszuspielen. Ich mache Captain Kirk und auch den Bewohnern der Erde das Leben ziemlich schwer (lacht).

Wieso werden Sie so gerne als Bösewicht engagiert?

Ich habe einfach eine fiese Visage (lacht). Ganz so schlimm ist es ja nicht, erst kürzlich spielte ich im Film „August: Osage County“ einen verschrobenen Typen, der aber kein Bösewicht ist. Und „ Sherlock“ ist ja auch eher eine Art Anti-Held. Aber ehrlich gesagt: Ich nehme es, wie es kommt. Ich spiele jeden Typen, der irgendwie komplex ist.

Sind Sie mit „Star Trek“ aufgewachsen?

Ich habe ein paar Folgen der Original-Serie gesehen, aber ich war nicht so vernarrt in „Star Trek“ wie viele meiner Freunde. Ich bin überhaupt niemand, der sich zu intensiv für etwas begeistert – ich habe noch nicht einmal einen Lieblings-Fußballverein. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein Einzelkind bin. Keine Ahnung. Ich habe mir als Kind eher Serien wie „A-Team“ oder „ Knight Rider“ mit David Hasselhoff angesehen. Oh, und später als Teenager schaute ich „Baywatch“. Wegen der Bikinis.