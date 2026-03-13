Eigentlich hätte Morrissey am Donnerstag in Valencia auftreten sollen. Doch kurz vor dem geplanten Konzert sagte der britische Sänger den Auftritt ab, weil er nach eigenen Angaben wegen massiven Lärms vor seinem Hotel nicht schlafen konnte. In einer Mitteilung auf seiner Website beschrieb der frühere Frontmann der Kultband "The Smiths" die Situation drastisch. Sein Hotel an der Plaza Manises sei eine "unbeschreibliche Hölle“ gewesen. "Ich werde ein Jahr brauchen, um mich davon zu erholen - und das ist noch untertrieben“, schrieb der 66-Jährige.

Schon zuvor hatte Morrissey öffentlich über die Lautstärke in der Stadt geklagt. Auf seiner Website sprach er von "lauten Techno-Gesängen“ und "Megafonansagen“ in der Nacht. Fans wurden zunächst darauf hingewiesen, dass unter diesen Umständen nicht sicher sei, ob das Konzert überhaupt stattfinden könne. Kurz darauf folgte die endgültige Entscheidung: Wegen des Schlafmangels könne die Show nicht über die Bühne gehen. Ganz abgesagt sei der Auftritt allerdings nicht, hieß es weiter. "Die Umstände machen die Show unmöglich.“ Ob das Konzert nachgeholt wird oder Ticketkäufer ihr Geld zurückerhalten, blieb zunächst offen.